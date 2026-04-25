أدلى آلاف الفلسطينيين اليوم السبت بأصواتهم في أول انتخابات بلدية في قطاع غزة منذ أكثر من عقدين، بعد حرب إسرائيلية مدمرة وغير مسبوقة أسفرت عن تدمير معظم أشكال الحياة في القطاع الساحلي المحاصر.

واقتصرت الانتخابات على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة دون باقي محافظات القطاع، بالتزامن مع محافظات الضفة الغربية.

وكانت آخر انتخابات محلية أجريت في الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة في عام 2006 ومنذ ذلك الوقت لم تعقد أي انتخابات نتيجة الحالة السياسية المعقدة التي شهدتها المنطقة وتكرار الحروب والتصعيدات العسكرية الإسرائيلية تجاه القطاع.

وعبر سلمان العايدي، 42 عاما، بعد الاقتراع عن سعادته بإجراء الانتخابات المحلية الأولى من نوعها منذ 22 عاما في قطاع غزة خاصة أنها جاءت بعد الحرب الإسرائيلية التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023.

وقال العايدي، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، "كانت العملية سلسلة، ولم تحدث أي صعوبات أو معوقات أمام الناخبين"، مضيفا أن الانتخابات المحلية ممكن البناء عليها "لاستعادة الحياة السياسية والديمقراطية في قطاع غزة بشكل خاص والأراضي الفلسطينية بشكل عام".

ويتنافس خلال الانتخابات في مدينة دير البلح 4 قوائم وهي "السلام والبناء"، و"دير البلح تجمعنا"، و"مستقبل دير البلح"، و"نهضة دير البلح". وتضم كل قائمة 15 مرشحاً، بينهم أربع نساء على الأقل.

وتمحورت الغالبية العظمى من البرامج الانتخابية للقوائم الأربع حول تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية لسكان مدينة دير البلح وتنظيم المدينة التي يعيش فيها آلاف النازحين.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية في بيان، إن الاقتراع مستمر حتى الساعة الخامسة مساء في مدينة دير البلح وحتى الساعة السابعة في الضفة الغربية.

وأضافت اللجنة أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين في الساعة السابعة من صباح اليوم لانتخاب الممثلين في 183 هيئة محلية، وتشمل 90 مجلسا بلديا من بينها بلدية دير البلح، وتتنافس خلالها 321 قائمة انتخابية تضم 3773 مرشحا، إضافة إلى 93 مجلسا قرويا يتنافس على مقاعدها 1358 مرشحا.

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر اللجنة بمدينة البيرة بالضفة الغربية، إن إجراء الانتخابات في مدينة دير البلح "يعكس وحدة الجغرافيا الفلسطينية".

وأضاف الحمد الله، أن شمول العملية الانتخابية لجميع المناطق جاء "بقرار رسمي رغم الظروف الصعبة والدمار الواسع في قطاع غزة".

وأوضح الحمد الله، أنه تم اختيار مدينة دير البلح دونا عن غيرها من محافظات قطاع غزة لكونها "الأقل تضررا" بفعل الحرب مقارنة بغيرها.

وحسب الحمد الله، بلغ عدد المؤهلين للاقتراع في الأراضي الفلسطينية نحو مليون و30 ألف ناخب، بينهم نحو 70 ألفا في مدينة دير البلح موزعين على 11 مركز اقتراع.

أما عماد أبو عفش قال قبل دخوله للاقتراع، لـ (د ب أ) ، إنها المرة الأولى التي يخوض فيها تجربة الانتخابات.

وأضاف أبو عفش، 30 عاما، أن هذه الانتخابات "فرصة" جيدة لمحاولة التعافي من آثار الحرب الإسرائيلية، رغم محدودية الأماكن التي تعقد فيها.

وأوضح أبو عفش، أن هذه الانتخابات قد تكون "بداية الطريق لمحاولة استعادة النشاط المحلي في قطاع غزة، في ظل الوضع الصعب الذي يعاني منها إلى جانب كافة التحديات سواء كانت الأمنية أو الاقتصادية".

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن إجراء الانتخابات البلدية في مدينة دير البلح هي "خطوة مهمة، متمنيا أن تتوفر ظروف كاملة لإجراء العملية الانتخابية في باقي محافظات قطاع غزة.

وأضاف قاسم أنه من المهم للمواطن الفلسطيني، أن يختار ممثليه في جميع المجالات سواء في البلديات أو في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية.

ودعا قاسم إلى أن تكون الانتخابات في دير البلح خطوة نحو "انتخابات متكاملة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حتى يتم إعادة بناء الشرعيات الفلسطينية التي أصابها الاهتراء الشديد مع مرور ما يزيد عن 20 عاما عن عدم إجراء الانتخابات".

وحول تأمين سير عملية الانتخابات قال قاسم إن هناك تواصلا بين اللجنة المركزية مع الجهات الحكومية في قطاع غزة حتى تأمين الانتخابات، موضحا أن حماس والفصائل الفلسطينية عقدت اجتماعات ولقاءات مع مختلف الجهات حتى يتم ضمان إجراء عملية انتخابية شفافة تعبر عن "إرادة الجماهير في مدينة دير البلح".