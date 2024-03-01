دبلوماسي أمريكي: هونج كونج تتجه نحو فرض قيود على الإنترنت

حذر دبلوماسي أمريكي رفيع من أن هونج كونج تتجه إلى فرض رقابة على استخدام الانترنت، مما يؤكد المخاوف من أن القيود التي تفرضها الصين، تقوض جاذبية هونج هونج باعتبارها مركزا ماليا عالميا.

وصرح القنصل العام الأمريكي في هونج كونج جريجوري ماي، في أول مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء منذ توليه مهام منصبه في عام 2022، بأن مشكلات الاتصال والمخاوف التي تتعلق بأمن البيانات دفعت بعض الشركات الأمريكية إلى استخدام أجهزة هاتف وكمبيوتر محمولة مخصصة للاستخدام المؤقت أثناء زيارة المستعمرة البريطانية السابقة.

وأضاف أن "هونج كونج بدأت تنحدر إلى محاولة حذف بعض المحتويات من الانترنت وحجب مواقع معينة"، وتسائل: "عندما يبدأ مثل هذا النوع من الانحدار نحو الرقابة على الانترنت، أين ينتهي به المطاف؟".

ورغم أن شبكة الانترنت مازالت تتمتع بالحرية إلى حد كبير في هونج كونج، فإن القيود المبدئية على الشبكة الدولية قد أثارت المخاوف من أن الرقابة الصارمة المفروضة على الانترنت في الصين، والتي أدت إلى حجب عدد كبير من المواقع الغربية، فضلا عن حذف أي محتوى يتضمن انتقادات للحكومة، قد تمتد إلى هونج كونج.

وقال ماي: "إخلاء سبيل جيمي لاي وغيره من الذين يواجهون عقوبة السجن بتهم تتعلق بالتعبير السياسي سوف يساهم في تحسين صورة هونج كونج أكثر من جميع مؤتمرات القمة المالية وحملات الترويج السياحي مجتمعة".

وجدير بالذكر ان جيمي لاي - 76 عاما هو ناشط سياسي مؤيد للديمقراطية يواجه حكما بالسجن مدى الحياة بموجب قانون الأمن الوطني الذي فرضته بكين عام 2020.

وتأتي انتقادات الدبلوماسي الأمريكي في الوقت الذي تحاول فيه هونج كونج تحسين صورتها كمركز دولي عالمي، ومنطقة جذب سياحي، في إطار جهودها لتعزيز اقتصادها.