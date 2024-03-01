مستشار الرئيس الفلسطيني: الوضع الحالي هو نتاج لانقلاب حماس وشق وتقسيم وحدة شعبنا

شدد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، على ضرورة توحيد الصف وتحقيق الوحدة الوطنية، معربًا عن أمله أن تكون حركة حماس قد توصلت إلى قناعة راسخة بأنه لا سبيل أمام الشعب الفلسطيني سوى الالتحام تحت مظلة جامعة وطنية واحدة.

وقال خلال تصريحات لـ«العربية» مساء الجمعة، إن «منظمة التحرير الفلسطينية» تمثل الضمانة الوحيدة لبقاء القضية الفلسطينية واستمرار النضال والصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الغاشم، مؤكدا أن الخضوع لبعض الأجندات الخارجية خارج المنظمة أورث الشعب الفلسطيني كثيرًا من الضعف وأوصله إلى الوضع الحالي.

وطالب حركة حماس بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني والالتزام بكل التزاماتها ومؤسساتها، بما في ذلك السلطة الوطنية ورئاستها وحكومتها، متابعا: «لولا الانقلاب الذي قامت به حماس قبل 17 عاما وتقسيم الشعب الفلسطيني وشق الصف؛ لما كنا قد وصلنا إلى هذه النقطة التي نحن بها الآن».

وأوضح أن الحكومة المزمع تشكيلها بعد استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني أشتية؛ حكومة تكنوقراط من الخبراء يشكلها الرئيس حسب القانون الفلسطيني، مؤكدا أن الظرف الحالي لا يقتضي تشكيل حكومة فصائلية، داعيًا جميع الفصائل إلى دعمها ومساندتها.