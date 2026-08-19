ترامب يعلق فرض رسوم جمركية تبلغ 50% على كندا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه علق لمدة ثلاثة أيام فرض رسوم جمركية تبلغ 50 بالمئة على السلع الكندية، والتي كان من المقرر أن يبدأ تطبيقها اليوم الأربعاء، مضيفا أن البلدين توصلا إلى اتفاق.