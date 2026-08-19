ترامب يعلق فرض رسوم جمركية تبلغ 50% على كندا

قال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ​ترامب ​إنه علق لمدة ⁠ثلاثة ​أيام فرض ​رسوم جمركية تبلغ 50 ​بالمئة ​على السلع الكندية، ‌والتي ⁠كان من المقرر ​أن ​يبدأ ⁠تطبيقها اليوم ​الأربعاء، ​مضيفا ⁠أن البلدين توصلا ⁠إلى ​اتفاق.