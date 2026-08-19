 ترامب يعلق فرض رسوم جمركية تبلغ 50% على كندا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يعلق فرض رسوم جمركية تبلغ 50% على كندا

رويترز
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2026 - 6:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2026 - 6:09 ص

قال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ​ترامب ​إنه علق لمدة ⁠ثلاثة ​أيام فرض ​رسوم جمركية تبلغ 50 ​بالمئة ​على السلع الكندية، ‌والتي ⁠كان من المقرر ​أن ​يبدأ ⁠تطبيقها اليوم ​الأربعاء، ​مضيفا ⁠أن البلدين توصلا ⁠إلى ​اتفاق.


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