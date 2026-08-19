البيت الأبيض غاضب من الغارة الإسرائيلية على سوريا ومسؤول أمريكي يقول: دمشق تتجه للدفاع عن نفسها

أثارت الغارة الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية شمالي سوريا استياء واسعا داخل البيت الأبيض وبين مسؤولين أمريكيين كبار.





يأتي ذلك في وقت بدأت فيه الحكومة السورية، وفق مسؤولين أمريكيين، تغير موقفها إزاء الهجمات الإسرائيلية وتعتقد أنها باتت بحاجة إلى الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تعتبره عدوانا إسرائيليا متكررا.

ونقلت "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله: "في مرحلة ما، بدأت الحكومة السورية تغير موقفها وتعتقد أنها بحاجة إلى الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الإسرائيلي"، مضيفا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من دمشق ضبط النفس، معتبرة أن معالجة القضية ستكون أسهل بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر.

وفي مؤشر على حجم الغضب الأمريكي، أعلن السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن إسرائيل نفذت الغارة، بعدما كانت قد امتنعت في البداية عن إعلان مسؤوليتها، وفرض رقيب عسكري إسرائيلي أمرا بحظر نشر أي تقارير تؤكد تنفيذ الجيش الإسرائيلي للهجوم.

وقال باراك إن إدارة ترامب "تشعر بقلق عميق" إزاء الضربة، واصفا إياها بأنها "تصعيد غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي"، فيما أدانت الحكومتان السورية والتركية الهجوم.



وبحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أبلغت إسرائيل البيت الأبيض مسبقا بنيتها تنفيذ الغارة، مؤكدة أن الهدف منها هو ردع تركيا عن إرسال شحنة من منظومات أسلحة متطورة إلى القاعدة، ومنع تعزيز عسكري أوسع في الموقع.

وجاء ذلك قبل نحو ثلاث ساعات من اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دون أن يتضح ما إذا كان موضوع القاعدة السورية قد نوقش خلال الاتصال.

إلا أن مسؤولا تركيا نفى وجود قوات تركية في القاعدة، ورد على التبرير الإسرائيلي بالقول: "لم يكن هناك وجود تركي في القاعدة الجوية. إسرائيل تختلق ذرائع لقصف الدول المجاورة وزعزعة استقرار المنطقة".

وبعد نحو 20 ساعة من الغارة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية إسرائيل عن الهجوم، قائلا إن سوريا "كانت على وشك انتهاك" اتفاق مع إسرائيل يقضي بالحفاظ على الوضع الأمني القائم، من خلال السماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب.

وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل حذرت سوريا مرارا من أن الانتشار التركي سيشكل تهديدا لأمنها، مضيفا: "اختارت سوريا تجاهل هذه التحذيرات. إسرائيل لن تتسامح مع تهديد أمنها، وسترحب بالعودة إلى الوضع القائم".

وكانت الغارة قد استهدفت قاعدة أبو الظهور فجر الثلاثاء، حيث أصابت ثماني قنابل على الأقل مدارج القاعدة وعدداً من حظائر الطائرات، وألحقت أضرارا بالمدارج التي أعيد بناؤها حديثا، من دون تسجيل ضحايا.

وبحسب مصدر مطلع على الملف، كانت الحكومة السورية على علم بمخاوف إسرائيل بشأن القاعدة منذ فترة، وأرسلت رسائل إلى الجانب الإسرائيلي شرحت فيها أسباب إعادة بناء المدرج، مؤكدة أن ذلك لا يحمل نوايا عدائية.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الحكومة السورية لم تتخذ خطوات عدائية تجاه إسرائيل خلال الفترة الماضية، وإنها سعت على مدى أشهر إلى التوصل لاتفاق أمني جديد لخفض التوتر على الحدود.

وقال مسؤول أمريكي إن دمشق ضغطت لأسابيع من أجل تنفيذ اتفاق مع الولايات المتحدة وإسرائيل يقضي بإنشاء مركز تنسيق مشترك في الأردن لإدارة الحوادث ومنع التصعيد.

وأضاف أن المركز كان جزءاً من اتفاق يلتزم بموجبه الطرفان بـ"تجميد الأنشطة العسكرية"، لكن إسرائيل رفضت تفعيل مركز التنسيق، وواصلت بدلا من ذلك زيادة توغلات جيشها في جنوب سوريا.

ويرى بعض كبار المسؤولين الأمريكيين أن الغارة الإسرائيلية ربما كانت مدفوعة، جزئياً، بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى منع اتساع التوتر بين حلفائها الثلاثة: سوريا وتركيا وإسرائيل.

ورغم طلب واشنطن من دمشق ضبط النفس، فإن مسؤولا أمريكيا قال إن الحكومة السورية بدأت، بعد تكرار الهجمات، تعتقد بأنها بحاجة إلى الدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، في تطور قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر توترا على الحدود السورية-الإسرائيلية.