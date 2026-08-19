حذر حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، إسرائيل من "اختبار صبر السوريين".





واكد حسين الشرع أن الشعب السوري قادر على تشكيل "قوات مقاتلة خلال أيام" بأعداد كبيرة، وأن الجولان المحتل سيعود إلى سوريا "طال الزمن أو قصر".

وقال الشرع، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن السوريين "المحاربين الأشِداء" لن يستمروا في الصمت، مضيفًا أنه في حال تأخرت الدولة السورية في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، فإن "لهذه الدولة شعبًا لن يسكت".



وأضاف أن "الدولة السورية الجديدة" تعرف، وفق قوله، كيفية التعامل مع مقاومة العدوان، محذرًا إسرائيل من أن "تمتحنوا صبرنا"، ومؤكدًا أن "العدوان دائمًا مهزوم لأننا أصحاب حق وموقف".

وتأتي تصريحات حسين الشرع في سياق انتقاده للعمليات الإسرائيلية في الأراضي السورية، إذ اعتبر أن المشكلة الرئيسية التي تواجه سوريا بعد نجاح الثورة وتولي الحكم تتمثل في إسرائيل، متهمًا إياها بالسعي إلى إبقاء سوريا "كسيحة وبلا قوة" ومنع استقرارها ووحدتها الوطنية.



وأشار إلى أن إسرائيل شنت، وفق تقديره، نحو ألف غارة جوية استهدفت مواقع عسكرية سورية، كما تقدمت داخل الأراضي السورية متجاوزة خطوط قوات الأمم المتحدة المنصوص عليها في اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.

واتهم حسين الشرع القوات الإسرائيلية باحتلال جبل الشيخ وإقامة مرصد فيه، ثم التقدم إلى بلدات في ريف القنيطرة، بينها بيت جن ومعرية وكويا وبيت آره، مضيفًا أنها قتلت مواطنين سوريين ونفذت دوريات وعمليات تفتيش في القرى القريبة من مواقع انتشارها.

كما أشار إلى قصف إسرائيل وزارة الدفاع السورية والقصر الجمهوري وقواعد جوية، بينها المزة وأبو الظهور، معتبرًا أن هذه العمليات تهدف إلى منع سوريا من الاستقرار.

وقال إن دمشق تلتزم الصبر وعدم الرد على الهجمات الإسرائيلية بالمثل، لأسباب مرتبطة بالموقف الدولي وتجنبًا لتفجير المنطقة، لكنه شدد على أن استمرار هذه الاعتداءات لن يبقي السوريين صامتين.