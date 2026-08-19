تراجع المؤشر نيكي وسط موجة بيع قوية لأسهم التكنولوجيا

تراجع المؤشر نيكي الياباني بشكل ​حاد اليوم الأربعاء متأثرا بموجة ‌بيع قوية في أسهم التكنولوجيا في وول ستريت خلال ​الليل.

وانخفض المؤشر نيكي ​2.97 بالمئة إلى 65459.71 نقطة ⁠في التعاملات المبكرة، بينما ​هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ​2.72 بالمئة إلى 4027.56 نقطة.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ​انخفاض بعد تراجع التوقعات ​بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في ‌الشرق ⁠الأوسط، مما أثر سلبا على رغبة المستثمرين في المخاطرة.



وقال محللون في مجموعة ​سوني المالية ​في ⁠تقرير "ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل عزز ​الاعتقاد بأن أسهم ​النمو ⁠مبالغ في تقييمها، كما أدى تراجع أسهم التكنولوجيا، ⁠ولا ​سيما في قطاع ​أشباه الموصلات، إلى دفع المؤشرات إلى ​الهبوط".