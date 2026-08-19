تراجع المؤشر نيكي وسط موجة بيع قوية لأسهم التكنولوجيا

تراجع المؤشر نيكي الياباني بشكل حاد اليوم الأربعاء متأثرا بموجة بيع قوية في أسهم التكنولوجيا في وول ستريت خلال الليل.
وانخفض المؤشر نيكي 2.97 بالمئة إلى 65459.71 نقطة في التعاملات المبكرة، بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.72 بالمئة إلى 4027.56 نقطة.
وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض بعد تراجع التوقعات بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مما أثر سلبا على رغبة المستثمرين في المخاطرة.
وقال محللون في مجموعة سوني المالية في تقرير "ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل عزز الاعتقاد بأن أسهم النمو مبالغ في تقييمها، كما أدى تراجع أسهم التكنولوجيا، ولا سيما في قطاع أشباه الموصلات، إلى دفع المؤشرات إلى الهبوط".