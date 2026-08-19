مسؤولون يكشفون سبب تهديد ترامب لسلطنة عمان

قال مسؤولان إقليميان، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بقصف عُمان بسبب استيائه من اقترابها من التوصل إلى اتفاق مع إيران لإدارة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.



وأوضح المسؤولان لوكالة "أسوشيتد برس" أن إدارة ترامب أبلغت عمان بمعارضتها لأجزاء من الاتفاق الذي لم يُعلن عنه بعد، بما في ذلك الإدارة المشتركة بين إيران وعمان لمنفذ الخروج من الممر المائي الحيوي للإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي. وقد أُحيط المسؤولان علما بالموقف الأمريكي وكيف تنظر الإدارة إلى موقف عمان.

في غضون ذلك، أفادت وكالة المراقبة البحرية التابعة للجيش البريطاني أن مقذوفا أصاب سفينة أثناء خروجها من المضيق، وصرح مسؤول إيراني بأن الممر المائي لن يُعاد فتحه حتى تفي الولايات المتحدة بشروط إيران. وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إطلاق صاروخين باليستيين من إيران باتجاه الإمارات.

الولايات المتحدة تعتقد أن سلطنة عمان لم تكن حازمة بما فيه الكفاية مع إيران

وفقا للمسؤولين اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث إلى الصحفيين، تعتقد الولايات المتحدة أن عُمان لم تكن حازمة بما يكفي في مفاوضاتها مع إيران، وهي غير راضية عن موافقة السلطنة على جمع رسوم طوعية من السفن، حتى لو كانت هذه الرسوم متعلقة بالأمن والحماية البيئية البحرية.

وكان ترامب قد هدد أمس الاثنين بضرب عمان بينما تعمل مع إيران على اتفاق لفتح المضيق تمهيدا لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

كما نشر خريطة على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، تُظهر المضيق وكأنه إقليم تابع للولايات المتحدة. وكان الرئيس قد أشار إلى هذه الفكرة لأول مرة في تصريح عابر الأسبوع الماضي، والتقى بالصحفيين أمس، في المكتب البيضاوي قائلاً: "تعجبني فكرة إعلانه إقليما تابعا"، دون تقديم أي تفاصيل.

إيران تشير إلى "أوهام" ترامب بشأن المضيق

رد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي على منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي الذي صور فيه المضيق كإقليم أمريكي.

وكتب على منصة "إكس": "مثلما كتب ترامب اسم الخليج "الفارسي" الأبدي بشكل صحيح، فإن أوهامه بشأن مضيق هرمز إما سيتم تصحيحها قريبا، أو سنصحح نحن أوهام هذا الرجل الواهم نيابة عنه".

ولم يكن تصريح ترامب هو المرة الأولى التي يهدد فيها عمان، ففي مايو، قال للصحفيين خلال اجتماع للوزراء إن عمان "ستتصرف مثل الجميع، أو سيكون علينا تفجيرها".





وأكدت إيران اليوم الثلاثاء أن طهران تخطط للحفاظ على قبضتها على حركة الملاحة البحرية حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك رفع الحصار، والإفراج عن الأصول المجمدة، ورفع العقوبات النفطية، وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات، وتطبيق الشروط الأخرى التي التزمت بها.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم، إن الاتفاق الإيراني العماني قد يمهد الطريق لعودة واشنطن وطهران إلى المفاوضات للوصول إلى "اتفاق شامل ودائم يعالج كافة المخاوف ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين".

وجاء هذا البيان بعد لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره العماني بدر البوسعيدي، لكنه لم يتطرق إلى تهديد ترامب الأخير ضد عمان.

ترامب يصر على أن المضيق مفتوح مع الإبلاغ عن المزيد من الهجمات

قال ترامب اليوم إن الولايات المتحدة ليس لديها محادثات يجري إعدادها مع إيران، لكنه أصر على أن المضيق "مفتوح ويعمل"، على الرغم من الحركة المحدودة، وضربة القارب المبلغ عنها، وانتهاء فترة المفاوضات التي استمرت 60 يوما بين البلدين أمس الاثنين.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحصار الأمريكي للمضيق سيظل "ساري المفعول وبكامل قوته"، مضيفا أنه تمت إزالة جميع الألغام المائية.

ومع استمرار المحادثات بين إيران وعمان، تم الإبلاغ عن المزيد من الهجمات في المنطقة.