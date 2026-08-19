الشركة السورية للبترول تصدر توضيحا حول ملابسات انفجار خط تصدير الغاز من معمل غاز الجبسة

أعلنت الشركة السورية للبترول أن انفجارا وقع عند الساعة الرابعة من فجر اليوم الثلاثاء على خط تصدير الغاز من معمل غاز الجبسة في ريف محافظة الحسكة، ما أدى إلى توقف الضخ عبر الخط.





وأوضحت الشركة في بيان لها عبر قناتها على "تلغرام" أنه "جرى عزل الآبار وإغلاق صمامات الأمان وتأمين الموقع بالكامل، دون تسجيل أي إصابات بين العاملين"، مشيرة إلى أن كوادرها باشرت العمل في الموقع منذ اللحظات الأولى، مع تأمين الآليات اللازمة، فيما باشرت فرق الإصلاح أعمالها التي تجري على مدار الساعة.



وأشارت الشركة إلى أن توقف تدفق الغاز أثر على تغذية عدد من عنفات التوليد، لافتة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الشركة السورية للكهرباء على تعويض النقص عبر البدائل المتاحة.

وبينت الشركة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على استكمال التحقيق وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال.

ولفتت الشركة إلى أنها باشرت باتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز حماية المنشآت النفطية والغازية وخطوط النقل التابعة لها، مشددة على أن استهداف هذه المنشآت هو استهداف لخدمة تصل إلى بيت كل مواطن، ولجهد كوادر تعمل في أصعب الظروف.

وأكدت أن العمل مستمر حتى إعادة الخط إلى الخدمة، داعية إلى اعتماد قنواتها الرسمية مصدرا وحيدا للمعلومات المتعلقة بالحادث، وعدم تداول ما ينشر خارجها.

وكانت الشركة السورية للبترول بدأت في 24 من شهر ديسمبر الماضي ضخ الغاز الخام من حقول جبسة في الحسكة إلى معمل غاز الفرقلس بريف حمص بضغط 35 بارا، في خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج، وتأمين الغاز المخصص لتوليد الكهرباء.