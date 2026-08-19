قد تكشف قريبا وثائق جديدة عن أدلة دامغة ضد المجرم الجنسي جيفري إبستين وشريكته غيسلين ماكسويل، بعدما أمرت قاضية فدرالية بالكشف عن كمية كبيرة من ملفات القضية التي ظلت سرية لسنوات.



وفي التفاصيل، أمرت قاضية المحكمة الفدرالية في مانهاتن لوريتا بريسكا بالكشف عن "كم هائل" من الوثائق المرتبطة بقضية رفعتها ضحية إبستين فيرجينيا جيوفري عام 2015 ضد ماكسويل بتهمة التشهير، بعد أن اتهمتها بتلفيق مزاعم الاتجار بالجنس ضد إبستين وآخرين، بينهم الأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور.

وقالت الصحفية في "ميامي هيرالد" جولي ك. براون إن الصحيفة خاضت معركة قضائية استمرت نحو 10 سنوات لنشر هذه الوثائق، مؤكدة أنها لم تكن مختومة بشكل قانوني.





وتتضمن الملفات جلسات وقرارات قضائية، إلى جانب أدلة قدمتها جيوفري لدعم اتهاماتها بأن إبستين وماكسويل كانا يديران شبكة للاتجار الجنسي بالقاصرات.

وحاولت ماكسويل، الأسبوع الماضي، منع نشر الملفات، لكن القاضية بريسكا رفضت طلبها، مشيرة إلى أن "قانون شفافية ملفات إبستين" يتجاوز الحجج السابقة التي استندت إليها ماكسويل لإبقاء السجلات سرية.

وتقضي ماكسويل، البالغة 64 عاما، حكما بالسجن 20 عاما بعد إدانتها عام 2021 بالاتجار بالجنس، بينما انتحر إبستين في زنزانته عام 2019 قبل محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس.

وجيفري إبستين (Jeffrey Epstein) كان ممولا أمريكيا ثريا وبارزا تحول إلى مُدان ومعروف بجرائم الاتجار بالجنس والاعتداء على فتيات قاصرات. أسس شبكة واسعة من العلاقات مع شخصيات نافذة في السياسة والأعمال والمجتمع. توفي في سجنه عام 2019 في أثناء انتظار محاكمته بتهم فيدرالية خطيرة، مما ترك خلفه سلسلة من الفضائح والتحقيقات المستمرة، وأثار موجة من نظريات المؤامرة حول موته الذي تم تصنيفه كـ"انتحار".