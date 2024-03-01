معرض أهلا رمضان في إسنا جنوب الأقصر يعرض سلعا بأسعار مخفضة عن باقي المعارض

تشهد معارض أهلا رمضان في الأقصر إقبالا ملحوظا من جانب المواطنين وذلك في ظل استمرار مديرية التموين والتجارة الداخلية في ضخ ما يقرب من 21 طن سكر يوميا بجميع المعارض بسعر 27,5 جنيه للكيلو الواحد.



ويشهد معرض أهلا رمضان في مدينة إسنا جنوب الأقصر إقبال كبير جدا من جانب المواطنين نظرا لقيام عدد كبير من التجار بالمشاركة في المعرض بالسلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلتها في باقي معارض المبادرة في المحافظة.



وعرض تجار مدينة إسنا السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلتها في باقي معارض أهلا رمضان وأقل من الأسواق حيث بلغ سعر كيلو الفاصوليا 65 جنيها بدلا من 110، وبلغ سعر كيلو الفول 45 جنيها بدلا من 60 جنيها، وبلغ سعر كيلو العدس 65 جنيها بدلا من 80 جنيها وبلغ لتر الزيت خليط 70 جنيها بدلا من 100 جنيه وبلغ سعر كيلو اللحمة البلدي 250 جنيها بدلا من 400 جنيه.



وزادت هذه التخفيضات في معرض أهلا رمضان في إسنا من إقبال المواطنين حتى اضطر عديد منهم من المقيمين خارج المدينة في الانتقال إلى المعرض لشراء احتياجاتهم الأساسية مما جعل منطقة المعرض تعاني الازدحام معظم فترة البيع.