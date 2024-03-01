الأونروا: نفاد جميع مصادر الغذاء من الحشائش الملوثة وأعلاف الحيوانات لسكان شمال غزة

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، إن الجيش الإسرائيلي لم يوافق سوى على عبور 10 قوافل من إجمالي محاولات الوكالة لإدخال 35 قافلة إلى مدينة غزة منذ مطلع العام الجاري.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس: «آخر مرة دخلت الوكالة إلى مدينة غزة كانت في الثالث والعشرين من يناير، والأوضاع خطيرة هناك مئات آلاف من الجوعى».
ولفت إلى أن الأهالي وصلوا إلى مرحلة أكل أعلاف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة، مؤكدا أن هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة لم يحدث في تاريخ قطاع غزة منذ النكبة الفلسطينية عام 1948.
واعتبر أن ما يحدث اليوم «نكبة فلسطينية ثانية على المستوى الشخصي والجمعي» قائلا: «كان المواطنون يأكلون أعلاف الحيوانات منذ 10 أيام، لكنها نفدت، ثم بدأ الناس يأكلون الحشائش والأعشاب الملوثة بآلاف الأطنان من القذائف والقنابل حتى صارت غير متوفرة هي الأخرى».
وأكد أن «جميع أطفال شمال قطاع غزة هم مرضى دون استثناء»، مشيرا إلى حدوث تغيرات جينية في المواليد الجدد تتمثل في ظاهرة قصر القامة ونقص الوزن لدى الأطفال المولودين حديثا في قطاع غزة بشكل عام وتحديدًا المناطق الشمالية.
وأضاف أن إنقاذ الأوضاع الإنسانية يتوقف على مدى وجود إرادة سياسية من الجانب الإسرائيلي، موضحا أن إسرائيل تربطها بقطاع غزة 7 معابر وليس معبري كرم أبو سالم أو رفح فقط.