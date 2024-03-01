الأونروا: نفاد جميع مصادر الغذاء من الحشائش الملوثة وأعلاف الحيوانات لسكان شمال غزة

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، إن الجيش ‏الإسرائيلي لم يوافق سوى على عبور 10 قوافل من إجمالي محاولات الوكالة لإدخال 35 قافلة إلى مدينة ‏غزة منذ مطلع العام الجاري. ‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء ‏الخميس: «آخر مرة دخلت الوكالة إلى مدينة غزة كانت في الثالث والعشرين من يناير، والأوضاع خطيرة ‏هناك مئات آلاف من الجوعى». ‏

ولفت إلى أن الأهالي وصلوا إلى مرحلة أكل أعلاف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة، مؤكدا أن هذه الأوضاع ‏الإنسانية الصعبة لم يحدث في تاريخ قطاع غزة منذ النكبة الفلسطينية عام 1948. ‏

واعتبر أن ما يحدث اليوم «نكبة فلسطينية ثانية على المستوى الشخصي والجمعي» قائلا: «كان المواطنون ‏يأكلون أعلاف الحيوانات منذ 10 أيام، لكنها نفدت، ثم بدأ الناس يأكلون الحشائش والأعشاب الملوثة بآلاف ‏الأطنان من القذائف والقنابل حتى صارت غير متوفرة هي الأخرى». ‏

وأكد أن «جميع أطفال شمال قطاع غزة هم مرضى دون استثناء»، مشيرا إلى حدوث تغيرات جينية في ‏المواليد الجدد تتمثل في ظاهرة قصر القامة ونقص الوزن لدى الأطفال المولودين حديثا في قطاع غزة بشكل ‏عام وتحديدًا المناطق الشمالية. ‏

وأضاف أن إنقاذ الأوضاع الإنسانية يتوقف على مدى وجود إرادة سياسية من الجانب الإسرائيلي، موضحا ‏أن إسرائيل تربطها بقطاع غزة 7 معابر وليس معبري كرم أبو سالم أو رفح فقط.‏