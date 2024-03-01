محافظ بورسعيد والأنبا تادرس يفتتحان وحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة بمستشفى العائلة أفامينا

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والأنبا تادرس مطران بورسعيد، وحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة بمستشفى العائلة افامينا 2 ببورفؤاد، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المنشآت الصحية الخاصة استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتحقيق التكامل في الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين على كل الأصعدة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والدكتور تامر مكرم المتبرع بالتجهيزات الطبية وعدد من الأطباء، والعميد اسلام البهنساوي رئيس مدينة بورفواد.

وخلال كلمته، توجه محافظ بورسعيد بالشكر للأنبا تادرس، وأكد أنه منذ زيارة مستشفى أفامينا بورفؤاد خلال عام 2017 بدعوة من الانبا تادرس، لمس أن المستشفى كيان عظيم وكان هناك خطة لتطوير وتحديث الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى، معربا عن سعادته بتواجد هذا الصرح الطبي في بورفؤاد والذي يقدم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين من قبل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، متابعا: "ولكنني لمست الترابط و التلاحم الكبير بين الأخوة المسلمين والمسيحيين في هذا الصرح الطبي الذي يقدم خدماته لجميع أبناء المحافظة سواء".

وأشاد المحافظ بالتطور الكبير الذي لمسه في أقسام وحدة الغسيل كلوي والعناية المركزة بمستشفى العائلة افامينا ٢ ببورفؤاد، مشيرا إلى أن أفامينا بورفؤاد ضمن مستشفيات المرحلة الأولى التي من المقرر أن تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن هناك جهود مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وسيتم تقديم كامل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة، لافتا إلى أنه سيتم تسخير كل الإمكانيات المتاحة، وتذليل أي عقبات لمسئولي المستشفيات الخاصة.

ووجه محافظ بورسعيد بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات، والرعاية الطبية والصحية داخل مستشفيات القطاع الخاص، والتي تتكامل مع مستشفيات التأمين الصحي الشامل، بما يحقق منظومة صحية متطورة على أعلى مستوى، لافتا لأهمية الاعتماد على النظم المتبعة في مجال الرقابة والجودة و تطبيقها في هذه المستشفيات.

ومن جانبه، توجه الأنبا تادرس بالشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل، وتعاونه المثمر في العديد من المجالات، مشيدا بما شهدته المحافظة من تطورات غير مسبوقة خلال الآونة الاخيرة تحت قيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والتي أصبحت واحدة من المدن النموذجية وشهدت تنمية أشاد بها الجميع، متطرقا للحديث عن أعمال التطوير التي جرت بمستشفى أفامينا، بما يليق بمستوى الخدمة الطبية و الصحية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.