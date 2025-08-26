طائرة مسيرة أوكرانية تتحطم في استونيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السلطات اليوم الثلاثاء إن طائرة مسيرة أوكرانية تحطمت في استونيا.

وقال رئيس الشرطة مارجو بالوسون في تالين إنه يعتقد أن الواقعة حدثت صباح أمس الأول الأحد.

وقال بالوسون لإذاعة " إي ار ار" الاستونية " لقد كانت طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت أهدافا روسية. لا يوجد دليل على أنها كانت طائرة مسيرة روسية".

وكانت أوكرانيا قد هاجمت منصة نفط وغاز روسية في ميناء أوست-لوجا في بحر البلطيق بالقرب من الحدود الاستونية مساء السبت الماضي.

وعثر مزارع في مقاطعة تارتو في استونيا أمس الاثنين على حطام الطائرة في مزرعته، حسبما قال بالوسون.

ومن المحتمل أن تكون الطائرة تعرضت لتضليل في التوجيه بسبب الإجراءات الدفاعية الإلكترونية الروسية.

ولم يتضح ما إذا كانت الطائرة قادمة من المجال الجوي للاتفيا أم روسيا.

وقال وزير دفاع استونيا هانو بيفكور إن "الطائرة سقطت في استونيا لأن روسيا مستمرة في حربها ضد أوكرانيا، وكييف تدافع عن نفسها".