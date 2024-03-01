الفصائل الفلسطينية: مستمرون في العمل لتحقيق وحدة شاملة تضم كافة القوى

الفصائل تتفق في موسكو على استمرار جولات حوارية قادمة للوصول إلى وحدة وطنية شاملة

أعلنت الفصائل الفلسطينية الجمعة، في بيان ختامي عقب انتهاء اجتماعاتها في العاصمة الروسية، استمرارها في العمل من أجل تحقيق "وحدة وطنية شاملة" تضم كافة القوى والفصائل في البلاد.



وصدر البيان عقب ختام اجتماعات عقدت على مدار يومين في موسكو، حضر الجلسة الأولى منها أمس الخميس، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.



واتفقت الفصائل الفلسطينية على "استمرار جولات حوارية قادمة للوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".



وأضافت أن الفصائل كافة أبدت توافقها على "التصدي للعدوان الإسرائيلي الإجرامي وحرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، ومقاومة ووقف وإفشال محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه فلسطين، خصوصا في قطاع غزة أو في الضفة الغربية والقدس"، وفقاً لوكالة الأناضول.



*إجبار الاحتلال على الانسحاب من غزة



وأشارت إلى أن الاجتماعات خلصت إلى العمل من أجل "إجبار جيش الاحتلال (الإسرائيلي) على الانسحاب من قطاع غزة ومنع محاولات تكريس احتلاله أو سيطرته على أي جزء من قطاع غزة بحجة مناطق عازلة وسائر الأراضي المحتلة، والتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية كافة وفق القانون الأساسي".



وأكدت رفضها "أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس في إطار المساعي لسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس، وفقًا للقرارات الدولية".



واجتمعت الفصائل وفق البيان الختامي على "التصدي لمؤامرات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة ضد المسجد الأقصى، واعتداءاته على حرية العبادة في شهر رمضان ومنع المصلين من الوصول إليه، والإصرار على مقاومة أي مس بالقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".



*مسانده الأسرى في سجون الاحتلال



كما أكدت على "الإسناد الكامل للأسرى والأسيرات في السجون الذين يتعرضون لمختلف أشكال التعذيب والقمع، والتصميم على أولوية بذل كل جهد ممكن من أجل تحريرهم".



وشددت الفصائل أيضا على حماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودورها الحيوي في رعاية اللاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق عودتهم، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194 ( ينص على وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة).



*دعم جنوب أفريقيا للشعب الفلسطيني



ووجهت الفصائل الفلسطينية التحية لجنوب إفريقيا على دعمها للشعب الفلسطيني ودورها الأساس في رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية لـ"محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة الإبادة الجماعية" التي يرتكبها في قطاع غزة.



ولفتت الفصائل في بيانها الختامي إلى "الروح الإيجابية البناءة التي سادت الاجتماعات في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان صهيوني إجرامي"، كما قدمت شكرها لروسيا على استضافتها للاجتماعات​​​​​​​



​​​​​​​وكانت روسيا أعلنت في 16 فبراير دعوتها قادة الفصائل الفلسطينية إلى محادثات في موسكو يوم 29 من الشهر نفسه، تمتد حتى الأول أو الثاني من مارس الجاري، وفق ما صرح به نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف.