باكستان: وفاة 46 شخصا وإصابة العشرات جراء الأمطار والفيضانات

قال مسئولون اليوم الاثنين، إن أسبوعا تقريبا من هطول الأمطار الموسمية والسيول عبر باكستان أسفر عن وفاة 46 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات فيما لايزال من الممكن أن يستمر الطقس السيء المماثل لحالات طوارئ سابق.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث ومسئولو الطوارئ المحليون إن الوفيات الناتجة عن الأمطار الغزيرة الاستثنائية منذ الثلاثاء الماضي، تشتمل 22 شخصا في خيبر بختونخوا و13 في إقليم البنجاب في شرق البلاد وسبعة في السند بالجنوب وأربعة في بلوشستان بجنوب غرب البلاد.

وقال نائب مدير هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية عرفان فيرك: "نتوقع هطول أمطار أعلى من المعتاد خلال الموسم المطير وصدرت إنذارات للسلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية".

ولفت فيرك إلى أن خبراء الأرصاد الجوية لا يمكنهم استبعاد تكرار "الأحوال المتطرفة" التي شهدتها البلاد خلال الفيضانات المدمرة في 2022، وحينها غمرت الأمطار ثلث البلد مما أسفر عن وفاة 1737 شخصا ودمار واسع النطاق.

وتشمل الوفيات من الأسبوع الماضي، 13 سائحا من أسرة من 17 فردا الذين جرفتهم المياه يوم الجمعة.

وجرى إنقاذ الأربعة أفراد المتبقيين من نهر سوات في إقليم خيبر بختونخوا الواقع بشمال غرب البلاد.

وعثر رجال الإنقاذ على 12 جثة من تلك الأسرة ومازال الغواصون يبحثون اليوم الاثنين، عن الضحية المتبقية، بحسب المتحدث باسم جهاز الطوارئ الإقليمي بلال فيضي.