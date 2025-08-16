قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة غزة، إن الجيش الإسرائيلي وسّع من نطاق عدوانه البري على القطاع، حيث يواصل عملياته في الأطراف الجنوبية الشرقية لحي الزيتون وصولاً إلى مناطق الصبرة.

وأضاف خلال تغطية حية على الهواء، أن قوات الاحتلال دمرت خلال الأيام الأخيرة ما يقرب من 400 منزل في هذه المناطق، ما دفع بمئات العائلات الفلسطينية للنزوح نحو غرب ووسط غزة، في وقت لم يعد فيه الحديث عن نزوح جديد إلى الجنوب، بل عن موجات نزوح داخل المدينة نفسها.

وأكد أن الاحتلال بات يسيطر بشكل كامل على الأطراف الشرقية لمدينة غزة، فضلاً عن سيطرته التامة على محافظة الشمال التي شهدت تدميراً واسعاً في بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» أن ما تبقى من مدينة غزة يقتصر على وسطها وأحيائها الغربية مثل الشيخ رضوان وتل الهوى ومخيم الشاطئ، مشيراً إلى أن استمرار توغل الجيش الإسرائيلي من المحور الجنوبي الشرقي قد يقود إلى تطويق المدينة بالكامل.

وذكر أن عمليات الاستهداف لم تتوقف عند المنازل فقط، بل طالت المدنيين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية، حيث وصل قبل قليل إلى مستوصف الشيخ رضوان جثمانا شهيدين وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي في منطقة زيكيم، كما أصيب آخرون قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية في محور نتساريم وسط القطاع.

وأكد أبو كويك، أن القصف الإسرائيلي امتد أيضاً إلى خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، حيث أُبيدت عائلة كاملة الليلة الماضية نتيجة استهداف مباشر.

وذكر أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية قصفت قبل وقت قصير مناطق جنوب غرب خان يونس، في مشهد يعكس أن مختلف محافظات القطاع تتعرض في الوقت نفسه لغارات وقصف مدفعي متواصل، وأن أعداد الشهداء تتزايد على نحو خاص بين الفلسطينيين الذين ينتظرون الحصول على المساعدات سواء في رفح أو خان يونس أو شمال القطاع.