سلوت يكشف سر دموع صلاح بعد الفوز على بورنموث

كشف الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، كواليس دموع النجم المصري محمد صلاح عقب احتفاله مع جماهير "الريدز" بالفوز على بورنموث، في ظل الأجواء المؤثرة التي خيّمت على ملعب "آنفيلد" بعد رحيل البرتغالي ديوجو جوتا في حادث مأساوي قبل أسابيع.

وقال سلوت في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:" لست متأكدًا لأنني لم أسأله، لكنني لم أرغب في دخول غرفة الملابس مباشرة بعد المباراة، فقد كان ما فعله جمهورنا اليوم استثنائيًا، وكيف واصلوا الغناء باسم جوتا حتى النهاية."

وأضاف المدرب الهولندي:" أعتقد أن هذا اليوم والمباراة بأكملها كانا مثالًا جديدًا على أن جماهير ليفربول تبهرنا دائمًا وتتجاوز كل التوقعات، يا له من تكريم رائع."

واختتم سلوت حديثه قائلاً:" أظن أن صلاح شعر بعد المباراة بمدى خصوصية هذه اللحظة، ومن المرجح أنه تأثر بشدة بالأجواء العاطفية في الملعب".