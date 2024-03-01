 فيلم الأويمجي يفوز بجائزة أحسن فيلم عن التراث بمهرجان قنا السينمائي في دورته الأولى - بوابة الشروق
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فيلم الأويمجي يفوز بجائزة أحسن فيلم عن التراث بمهرجان قنا السينمائي في دورته الأولى


نشر في: الجمعة 1 مارس 2024 - 6:34 م | آخر تحديث: الجمعة 1 مارس 2024 - 6:43 م

فاز فيلم الأويمجي للمخرج مايكل يوسف، بجائزة لجنة التحكيم كأحسن فيلم عن التراث بمهرجان قنا السينمائي بدورته الأولى.

يحكي العمل عن نجار أويمة "أصم"، يعمل بمساعدة زوجته في مهنته التي ورثها عن أجداده.

وتحت شعار "سينما من قلب الصعيد"، انطلقت الدورة الأولى لمهرجان قنا السينمائي يوم 25 فبراير الماضي، ويهدف المهرجان لعرض الأفلام من جميع أنحاء صعيد مصر لترويجها، والترويح لصانعيها.

تنافست الأفلام في هذه الدورة على جوائز أفضل فيلم عن التراث، وجائزة أفضل فيلم عن البيئة، وجائزة أفضل فيلم عن المرأة، وجائزة أفضل إخراج، وجائزة أفضل سيناريو، وأخيرا جائزة الجمهور.

تشكلت لجنة التحكيم بعضوية كل من المخرج أحمد عبد الله، والمخرجة عايدة الكاشف، والمخرجة كوثر يونس.


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