بنك الدم المركزي: نتخذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

قال الدكتور إيهاب سراج، مدير بنك الدم المركزي، إن قلة كثافة تواجد الأفراد في الشارع؛ بسبب حظر التجوال، يؤثر نسبيًا على عدد المتبرعين بالدم، لافتًا إلى أن البنك أطلق مبادرة بعنوان «عشان الدم ميقلش»؛ لتعويض النقص.

وناشد المواطنين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، بالتبرع بالدم حال توافر الفرصة لذلك، مشيرًا إلى أن المركز القومي لنقل الدم بجميع فروعه الإقليمية على مستوى الجمهورية تفتح أبوابها لاستقبال المتبرعين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وأشار إلى أن المركز يتخذ كل الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، موضحًا أنه يتم تطهير المركز مرتين يوميًا قبل قدوم العاملين وبعد انتهاء فترات العمل، إضافة إلى توفير المطهرات في المراكز وفي كل الأدوار بجانب قطاعات التبرع.

واستطرد: «يهمنا المتبرع قبل كيس الدم»، ذاكرًا أن الفريق القائم بعملية التبرع يتبع كل إجراءات مكافحة العدوى طبقًا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان في التبرع الدم، فضلًا عن ارتداء وسائل الوقاية.