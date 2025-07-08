ألمانيا: تجريب منصة عائمة لإنتاج الوقود المستدام من طاقة الرياح في عرض البحر

يختبر فريق بحثي في ألمانيا، منصة عائمة بهدف إنتاج وقود مستدام مستقبلا من طاقة الرياح في عرض البحر.

وقال ماتياس متن من المركز الألماني للطيران والفضاء "دي إل آر" خلال عرض المشروع في مدينة بريمرهافن الساحلية شمالي ألمانيا اليوم الثلاثاء: "سيتم لأول مرة على مستوى العالم عرض هذا النموذج واختباره على منصة عائمة بهذا الشكل".

وتُنتج توربينات الرياح في البحر طاقة كهربائية أكبر وأكثر استقرارًا من تلك الموجودة على اليابسة؛ فبينما تولد المنشآت البرية نحو 3.5 ميجاواط، فإن التوربينات البحرية تنتج ما يصل إلى نحو 5 ميجاواط، غير أن طاقة الرياح البحرية حتى الآن تحتاج إلى تمديد كابلات بحرية لنقل الكهرباء، وهي عملية معقدة ومكلفة وتضر بالبيئة.

ويهدف العلماء، إلى استخدام كهرباء الرياح البحرية بشكل أكثر كفاءة في المستقبل، حيث سيتم إنتاج الهيدروجين مباشرة على المنصة العائمة وسط البحر.

ويمكن لاحقًا تحويل الهيدروجين إلى مواد أخرى مثل الأمونيا، والوقود الاصطناعي "إي فولز"، والغاز الطبيعي المسال "إل إن جي"، أو الميثانول.

وسيبدأ العلماء باختبار المنصة أولاً في ميناء بريمرهافن، ثم اعتبارًا من أغسطس في مزرعة رياح بحرية قرب جزيرة هيلجولاند، حيث سيقومون بمراقبة تأثيرات الرياح والأمواج على المشروع.

وتُعد هذه المنصة العائمة جزءًا من مشروع "إتش 2 مير" المدعوم من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي الألمانية، بتمويل يتجاوز 37 مليون يورو.