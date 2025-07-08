حكومة شرق ليبيا تلغي زيارة وزراء أوروبيين وتطالبهم بالمغادرة البلاد

ألغت حكومة شرق ليبيا، اليوم الثلاثاء، زيارة وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة بعد وصولهم مطار بنينا وطالبتهم بمغادرة الأراضي الليبية فورًا.

واعتبرت حكومة شرق ليبيا، الوفد الأوروبي غير مرغوب به بعد ما وصفته بأنه "مخالفة الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل الدبلوماسيين".

وجاء في بيان للحكومة برئاسة أسامة حماد، أنه "في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وبتصرفات تمثل عدم احترام للسيادة الوطنية الليبية وبالمخالفة للقوانين الليبية، وعدم اتباع الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل وإقامة الدبلوماسيين الأجانب والمنصوص عليها بالتعميم الصادر من الحكومة الليبية، وعليه ألغيت الزيارة المقررة لوزراء داخلية جمهورية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة وباقي الفريق المصاحب لهم أثناء تواجدهم عقب وصولهم لمطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، وإبلاغهم بضرورة مغادرة الأراضي الليبية فورا، واعتبارهم غير مرغوب بهم".

وأهابت الحكومة في شرق ليبيا، في بيانها بجميع الدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، احترام السيادة الليبية عبر الالتزام التام بالتشريعات الليبية والمواثيق والأعراف الدولية المنظمة لزيارات الوفود الدبلوماسية والتعامل مع الحكومة الليبية وفقا لمبدأ التعامل بالمثل المنصوص عليه بالاتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدولية.