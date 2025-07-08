شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على مركبة شمال لبنان

استشهد شخصان، وأصيب 3 آخرون، اليوم الثلاثاء، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في العيرونية شمال لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على سيارة في العيرونية، أدت في حصيلة أولية، إلى سقوط شهيدين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

واستشهد اليوم الثلاثاء، شخصان في غارتين للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في قضاء صور ودراجة نارية بقضاء بنت جبيل، جنوب لبنان.

وفي 8 أكتوبر 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 233 شهيدا و531 جريحا، وفق بيانات رسمية.



