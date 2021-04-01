الناتو نافيا تصريح لافروف: ممثلو قيادتنا العسكرية يتواصلون باستمرار مع روسيا

نفى حلف الناتو تصريح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حول غياب الاتصال بين روسيا والحلف، مؤكدا أن ممثلي القيادة العسكرية للحلف اتصلوا بشكل متكرر بزملائهم الروس العام الماضي.

وقال ممثل للحلف، في تعليقه على تصريح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، حول رفض الناتو بحث إجراءات الثقة العسكرية بين الجانبين، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "كان قائد القوات المسلحة الموحدة لحلف الناتو في أوروبا الجنرال، تود وولترز، قد تحدث عدة مرات خلال العام الماضي مع رئيس الأركان الروسي فاليري جيراسيموف. كما أن رئيس اللجنة العسكرية للناتو المارشال ستيوارت بيتش كان يتصل به أيضا".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف قد صرح، خلال خطاب ألقاه في اجتماع منتدى (فالداي)، أن الناتو يرفض بشكل قاطع مناقشة إجراءات الثقة العسكرية" التي تقترحها روسيا، مشيرا إلى أن روسيا لا تتخلى عن العمل في إطار مجلس روسيا-حلف الناتو.

وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرج، عبر سابقا في جلسة مجلس الحلف على مستوى وزراء الخارجية عن أسفه من أن روسيا، على حد قوله، "لم "ترد إيجابا" في السنوات الأخيرة على اقتراحات الحلف حول إجراء اجتماعات مجلس روسيا-حلف الناتو، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحلف لا يزال مفتوحا للحوار وسيواصل دعوة روسيا للمشاركة في هذه الاجتماعات.