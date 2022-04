أسفرت مراسم مجموعات بطولة كأس العالم 2022، عن مواجهات قوية في البطولة التي تستضيفها قطر بداية من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ومن المقرر أن تكون هذه النسخة الأخيرة التي سيشارك فيها 32 منتخبا قبل أن يتم زيادة العدد إلى 48 منتخبا بداية من 2026 في المسابقة التي ستقام في أمريكا.

وفي التقرير التالي نبرز مواجهات المنتخبات الإفريقية التي حسمت التأهل إلى المونديال، والتي أسفرت عن مباريات قوية من المنتظر أن يشهدها مونديال قطر المقبل.

حيث وقع منتخب السنغال في المجموعة الأولى التي تضم قطر والأكوادور وهولندا، فيما سيلعب منتخب تونس في المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا والدنمارك والملحق القاري الفائز من الفائز بين بيرو ومواجهة الإمارات وأستراليا.

أما منتخب المغرب فسيلعب في المجموعة السادسة التي تضم كل من بلجيكا وكندا وكورواتيا، وفي المجموعة السابعة يلعب منتخب الكاميرون ضد البرازيل وصربيا وسويسرا.

وفي المجموعة الثامنة يأتي دور منتخب غانا الذي وقع في مجموعة صعبة للغاية حيث ستجمعه مع منتخبات البرتغال وأوروجواري وكوريا الجنوبية.

