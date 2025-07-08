صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة العدد الإلكتروني الجديد (932) من جريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي، وتصدره مقال مترجم عن "أداء الذكاء الاصطناعي في المسرح المعاصر"، ضمن قسم "نوافذ".

يضم العدد باقة من المتابعات والتغطيات، حيث تكتب همت مصطفى عن الدورة الثامنة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري تحت شعار "المهرجان في كل مصر"، ويُنشر خبر عن اختيار سامح مهران لإلقاء كلمة المسرح العربي في يناير 2026، كما يستعرض العدد فعاليات ختام الدورة 47 لمهرجان فرق الأقاليم المسرحية والتجارب النوعية المصاحبة.

وتسلط تغريد حسن الضوء على احتفاء المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بذكرى ثورة 30 يونيو، ويكتب حسن عبد الهادي مقالًا بعنوان "بيت سيئ السمعة.. دراما من قلب الواقع"، فيما ينقل محمود عبد العزيز وقائع المؤتمر الصحفي لمسرحية "الملك لير" للفنان يحيى الفخراني، وتجري آية عرفة حوارًا مع فرقة الطارف عن عرضها "الطينة".

وفي باب "التحقيقات"، تعرض رنا رأفت آراء المسرحيين المشاركين بمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، وتكتب ناهد الطحان في قسم "رؤى" مقالًا بعنوان "هويات جاهزة وأحلام مؤجلة في مصنع الملابس الجاهزة"، كما يكتب محمد الروبي "ليالينا.. جروتسك مسرحي كما ينبغي أن يكون"، ويقدّم محمود كحيلة رؤية نقدية حول "خيال حلمي.. كوميديا تليفزيونية في قالب مسرحي".

وتقدّم سامية سيد قراءة لكتاب "الحرية والمسرح" للدكتورة نهاد صليحة، فيما يتناول هشام عبد الرؤوف صراع أثول فوجارد ضد نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الأول من مقال حول توظيف الذكاء الاصطناعي في الأداء المسرحي المعاصر.

وفي ختام العدد، ينشر الدكتور سيد علي إسماعيل الجزء السابع والعشرين من سلسلته "النقد المسرحي السري والمجهول في مصر"، تحت عنوان "نجيب سرور ويا بهية خبريني".

وتصدر جريدة "مسرحنا" أسبوعيًا عن هيئة قصور الثقافة، ضمن إصدارات الإدارة العامة للنشر برئاسة الكاتب الحسيني عمران، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، ويضم فريق التحرير الكاتب إبراهيم الحسيني رئيسًا للتحرير التنفيذي، والشاعر أحمد زيدان لرئاسة قسم المتابعات، والمخرج حازم الصواف لرئاسة قسم الحوارات، مع تدقيق لغوي لمحمود رضوان، وتصوير مدحت صبري، وإخراج فني لوليد يوسف.