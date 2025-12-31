الأردن يؤكد دعم كل جهود خفض التصعيد وضمان أمن اليمن واستقراره

أكّدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين اليوم، أنّ الأردن يتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مشددة على دعم كلّ الجهود المُستهدِفة خفض التصعيد، وضمان أمن اليمن واستقراره واحترام سيادته، وتلبية طموحات شعبه الشقيق.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في بيان، عن تثمين المملكة لحرص الأشقّاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على أمن اليمن واستقراره وسيادته، وعلى مقاربة الأوضاع الحالية في اليمن، ومعالجة كلّ القضايا على الأسس التي تضمن أمنه واستقراره وتلبّي طموحات شعبه الشقيق.

وأشار إلى تثمين الأردن العالي لحكمة قيادتَي المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقتين في معالجة الأوضاع في اليمن، ونهجهما الذي يجسّد مواقفهما التاريخية وجهودهما الحريصة على اليمن الشقيق، وعلى أمن المنطقة ومصالحها، وعلى تعزيز قيم الأخوّة والشراكة ووحدة الصف والتضامن العربي.

وشدّد على موقف المملكة الثابت في دعم الشرعية اليمنية وجميع الجهود المُستهدِفة التوصّل إلى حلّ سياسي شامل؛ يضمن للجمهورية اليمنية المستقبل الآمن المستقر الذي يلبّي طموحات الشعب اليمني الشقيق، ويحفظ أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وجوار اليمن، ويعزّز الأمن والاستقرار الشاملين.

وأكدت مصر، الثلاثاء، ثقتها في حرص السعودية والإمارات على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، مشيرة إلى أنها ستعمل مع الأطراف المعنية كافة على خفض التصعيد، وبما يمهد إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن القاهرة «تتابع باهتمام بالغ الأوضاع الأخيرة على الساحة اليمنية، وذلك من خلال الاتصالات المكثفة التي تجريها على أعلى المستويات، وعلى مدار الساعة مع كل الأطراف المعنية».

وأكدت مصر ثقتها التامة في حرص الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، وذلك في إطار إعلاء قيم الأخوة بين البلدين الشقيقين، وصون وحدة الصف والمصير العربي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اليمن الشقيق والمنطقة.

وأعربت مصر في هذا السياق عن «تقديرها البالغ لحكمة القيادتين السعودية والإماراتية في التعامل البنّاء مع تطورات الأوضاع في اليمن والحرص على تحقيق الاستقرار في اليمن والحفاظ على سيادته ومصالح شعبه الشقيق».

وأكدت أنها «لن تألُ جهداً في مواصلة اتصالاتها المستمرة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومع الجانب اليمني وباقي الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للعمل على خفض التصعيد، وبما يمهد إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن تحقق طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق المشروعة في مستقبل آمن ومزدهر، وتدعم الأمن والاستقرار في المنطقة».