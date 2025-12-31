إعلان فوز الجنرال مامادي دومبويا في انتخابات غينيا

أعلنت الهيئة الانتخابية في غينيا فوز قائد المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا في الانتخابات التي أُجريت، يوم الأحد الماضي، وذلك بحسب نتائج أولية صدرت في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وبحسب المديرية العامة للانتخابات، حصل دومبويا على 86.72% من الأصوات التي جرى فرزها حتى الآن.

وكان ينظر إلى الانتخابات على نطاق واسع كوسيلة لإضفاء الشرعية على بقاء دومبويا في السلطة. كما كانت تتويجا لعملية انتقالية بدأت قبل 4 سنوات، بعد أن أطاح دومبويا بالرئيس ألفا كوندي.

ويقول المنتقدون، إن زعيم المجلس العسكري قمع منذ ذلك الحين المعارضة، مما جعله بدون منافسين رئيسيين بين المرشحين الثمانية الآخرين الذين كانوا في السباق.

وتم حل أكثر من 50 حزبا سياسيا وتم منع مرشحي المعارضة الرئيسيين من الترشح لأسباب فنية أو تم نفيهم في أعقاب حملة القمع.

وحصل ييرو بالدي، وزير التعليم السابق في حكومة ألفا كوندي، وهو أقل شهرة على المركز الثاني بفارق كبير بنسبة 51ر6% من الأصوات.

وذكرت المديرية العامة للانتخابات أن 80.95% من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 6.7 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.