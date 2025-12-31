استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025.

جاءت أسعار الخضروات كالآتي:



استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 5 إلى 8.2 جنيه.

وثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 5 إلى 15 جنيها.

استقرت أسعار البصل لتتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات.

وثبتت أسعار الكوسة لتتراوح بين 15 إلى 21 جنيها.

واستقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 4.5 إلى 6.5 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7 إلى 14 جنيها.

وثبتت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 10 إلى 13 جنيها.

واستقرت أسعار الفلفل الرومي لتتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.

وثبت سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 13 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 15 إلى 17 جنيها.

وثبت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 12 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار البامية لتترواح بين 60 إلى 70 جنيها.

جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



ثبتت أسعار البرتقال البلدى لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

واستقرت أسعار اليوسفى لتترواح بين 6 إلى 16 جنيها.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 18 إلى 28 جنيهًا.

واستقرت سعر التين البرشومي ليترواح بين 15 إلى 25 جنيها.

وثبتت أسعار الجوافة لتترواح بين 14 إلى 26 جنيها.

واستقرت أسعار الرمان ليترواح بين 15 إلى 30 جنيها.

وثبتت أسعار الفرولة لتترواح بين 18 إلى 26 جنيها.