أعلنت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم مهرجان قرطاج الدولي بتونس، عن تنظيم أمسية غنائية طربية لتكريم كوكب الشرق أم كلثوم، عبر اختيار المطربة مي فاروق لإحياء الليلة، وذلك يوم ١٦ أغسطس المقبل على خشبة المسرح الروماني في قرطاج.

وتأتي هذه الأمسية ضمن البعد الثقافي والدولي للمهرجان، حيث تم تخصيص سهرة استثنائية لإحياء ذكرى مرور ٥٠ عامًا على رحيل أم كلثوم، ومن المقرر أن يقود الأوركسترا المايسترو محمد لسود.

وقد اختارت إدارة المهرجان المطربة مي فاروق بسبب صوتها الطربي العريق الذي يُجسّد روح كوكب الشرق، كما أنها المطربة التي غنّت أكثر أغاني أم كلثوم ونجحت حفلاتها بقوة.

تنطلق في ١٧ يوليو الجاري وتستمر حتى ٢١ أغسطس المقبل، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي والعالمي.

ويتضمن برنامج المهرجان نحو ٢٦ حفلًا متنوعًا، من بينها عروض موسيقية تونسية وعربية، وحفل إلكتروني عالمي، إلى جانب ليلة خاصة لتكريم كوكب الشرق أم كلثوم.

ومن المقرر أن تُحيي الليالي الغنائية نخبة من نجوم الطرب في تونس والوطن العربي، من بينهم لطيفة، وصابر الرباعي، وناصيف زيتون، وأحلام، وآخرون.