 ترامب: سنفرض رسوما جمركية 10% على دول بريكس قريبا جدا - بوابة الشروق
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ترامب: سنفرض رسوما جمركية 10% على دول بريكس قريبا جدا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 8:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 8:12 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ستفرض رسوما جمركية على دول مجموعة بريكس بنسبة 10% قريبا جدًا.

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله خلال اجتماع مع مسئولين حكوميين في البيت الأبيض: «أي دولة عضو في مجموعة بريكس ستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة قريبا جدا».

وكان ترامب قد هاجم يوم الأحد، مجموعة «بريكس» ودولها معتبرًا أنها تتبنى سياسات وصفها بـ«المعادية لأمريكا».

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «أي دولة تصطف مع سياسات مجموعة بريكس المعادية لأمريكا سيتم فرض رسوم جمركية إضافية عليها بنسبة 10 بالمائة. ولن تكون هناك استثناءات لهذه السياسة».

وجاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن ودول بريكس، التي تمثل نحو نصف سكان العالم و40 بالمائة من الناتج الاقتصادي العالمي، وتضم أعضاء من أبرز الاقتصادات الناشئة.

يشار إلى أن قادة بريكس كانوا قد انتقدوا في قمتهم المنعقدة، أمس الأحد، في ريو دي جانيرو بالبرازيل، الرسوم الجمركية الأمريكية، معتبرين أنها تهدد التجارة الدولية وتزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي، في حين أكد ترامب أنه لن يتهاون مع أي دولة تتبنى سياسات المجموعة.

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