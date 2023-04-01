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تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة الأهلي والهلال السوداني، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

المباراة التي تملأها جماهير الأهلي بحوالي 50 ألف مشجع، يتطلع خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز من أجل ضمان المشاركة بشكل رسمي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يطمح أيضا لتحقيق الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين على أقل تقدير من أجل حسم الوصول لربع النهائي رسميا، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، في حين يتواجد الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

أما فريق صنداونز فيتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، ويقبع فريق القطن في مؤخرة المجموعة ليودع المسابقة بشكل رسمي.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد الضاوي كريستو.