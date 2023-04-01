المصالحة الروسي: الجيش السوري يحبط هجومين لمسلحي الحزب التركستاني في إدلب

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أولي جورينوف، إحباط الجيش السوري محاولتين من "الحزب الإسلامي التركستاني" بإدلب، لاقتحام مناطق تحت سيطرة الدولة.

وقال جورينوف -في تصريح صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت- "في بلدتي "الدانا وجوباس" بمحافظة إدلب، قامت مجموعة مسلحين تابعة للتنظيم الإرهابي (الحزب التركستاني) بمحاولتين لاقتحام أراضي واقعة تحت سيطرة القوات السورية، ما أسفر عن مقتل جندي سوري وإصابة آخر أثناء صد هجوم المسلحين.

وأشار إلى أنه تم، خلال اليوم الماضي، في منطقة خفض التصعيد بإدلب، تسجيل 4 عمليات قصف صادرة عن مواقع التنظيم الإرهابي جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني "المحظورين في روسيا الاتحادية" ومنها اثنتان في محافظة حلب ومثلهما في إدلب، كما أسفر هجوم قناص على مواقع للقوات الحكومية المتواجدة في محيط بلدة "عجيل" بمحافظة حلب عن مقتل جندي سوري.