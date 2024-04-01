أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، قائلة إنه يُعد انتهاكًا سافرًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تجرم الاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية.

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، على رفض دولة قطر التام استهداف البعثات الدبلوماسية والقنصلية وضرورة توفير الحماية لمنسوبيها بموجب قواعد القانون الدولي.

وجددت موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، معربة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

واستهدف الطيران الإسرائيلي اليوم، مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وبالمباني المجاورة لها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم الاثنين، مقتل عميدين في صفوفه وخمسة من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وفي بيان له، أكد الحرس الثوري الإيراني «مقتل العميد محمد رضا زاهدي، والعميد محمد هادي حاجي رحيمي، من كبار المستشارين الإيرانيين في سوريا في الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية».

كما أعلن «مقتل 5 ضباط برفقة العميدين، وهم: حسين أمان اللهي، والسيد مهدي جلالاتي، ومحسن صدقات، وعلي آغا بابائي، وسيد علي صالحي روزبهاني».

هذا وشددت طهران مساء اليوم الاثنين، على أنه يجري التحقيق في أبعاد الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية لدى دمشق، محذرة من أن «المسئولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الصهيوني المعتدي».