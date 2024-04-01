سموتريتش: علينا اجتياح رفح بموافقة أمريكا أو بدونها

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إن على بلاده اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بموافقة الولايات المتحدة أو بدونها.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "الصهيونية الدينية" برئاسته في الكنيست (البرلمان)، تابعتها الأناضول.

وفي مستهل كلمته، تطرق سموتريتش إلى التظاهرات التي تصاعدت وتيرتها خلال الأيام الأخيرة للمطالبة بإسقاط الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو والذهاب لانتخابات مبكرة.

وقال في هذا الصدد: "في الحرب، يجب التصرف كما في الحرب، والشيء الأول والأهم هو الحفاظ على وحدتنا"، وفقا لوكالة الأناضول.

وتابع: "سيكون هناك وقت للتحقيقات ومحاسبة النفس وتحديد المذنبين (بشأن الفشل في توقع هجوم 7 أكتوبر، سيكون هناك وقت للاحتجاجات والانتقادات، سيأتي الوقت للعودة إلى الجمهور في الانتخابات".

واستدرك سموتريتش: "الآن هو الوقت المناسب للقتال من أجل مستقبلنا والانتصار في الحرب والعمل بكل ما أوتينا من قوة لإعادة مختطفينا".

وزعم أن واشنطن خففت من عقوبات فرضتها مطلع الشهر الماضي على عدد من المستوطنين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وقال: "يسعدني أن أبلغكم أنه بفضل إصراري ومطلبي القاطع مع رئيس الوزراء والوزير (الشؤون الاستراتيجية رون) ديرمر، نقلت الإدارة الأمريكية رسالة لنا تخفف بشكل كبير من العقوبات التي تم اتخاذها وتسمح للبنوك بالإفراج عن الحسابات المصرفية للمستوطنين التي تم تجميدها بالكامل".

واعتبر أنه "لا يزال هذا غير كاف، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح، ولن نتوقف حتى يتم رفع جميع العقوبات".

وأضاف سموتريتش: "قلتُ وحذّرتُ أنه سيكون من الخطأ إرسال وفدنا إلى قطر ومصر (للمشاركة في مفاوضات للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى) بينما تريد حماس مواصلة الحرب"، على حد زعمه.

وأكمل: "للأسف، نحن نتراجع باستمرار عن خطوطنا الحمراء وهذا يجعل (رئيس حركة حماس بقطاع غزة يحيى) السنوار يتسلق أعلى الشجرة أكثر"، وفق قوله.