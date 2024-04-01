وزير الطيران يشيد بجهود العاملين بشركتي مصر للطيران وإيركايرو خلال حفل الإفطار الرمضاني

حضر الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والمهندس يحي زكريا رئيس الشركه القابضة لمصر للطيران وأحمد شنن رئيس شركة إير كايرو ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة.

وخلال الحفل توجه الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني العاملين بالشكر والتقدير لكلا من الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة إيركايرو الذراع الاقتصادي منخفض التكاليف على توحيد جهودهم والتعاون الفعال بين جميع العاملين وهو ما أثبته دعوة الإفطار الرمضاني الموحدة والتي جمعتنا اليوم في هذه الأيام المباركة متمنيًا للجميع مزيد من النجاحات والتقدم خلال الفترة المقبلة، وتحقيق جميع الأمنيات.



مض أنه ينتهز هذه المناسبة الطيبة كي يتوجه بالشكر لحسين شريف الرئيس السابق لشركة اير كايرو على جهوده المثمرة خلال فتره توليه مسؤلية الشركة والتي ظهرت واضحة في كافة المجالات ولدوره الفعال في غرس روح التعاون وتوحيد الجهود من خلال خلق كوادر بشرية متميزة قادرة على تولي المسؤلية وإدارة العمل المؤسسي بالشكل الأمثل الذي يزيد من قدرة شركات الطيران المدني المصرية على المنافسة خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها صناعة النقل الجوى المصري في مختلف المجالات.

ولفت وزير الطيران المدني إلى أهمية ترسيخ ثقافة التعاون والتنسيق الدائم بين جميع العاملين داخل العمل المؤسسي في مختلف أنشطة الطيران المدني مما يسهم في زيادة إنتاجية عمل الشركات ويدعم عوائدها الاقتصادية للنهوض والإرتقاء بصناعة النقل الجوي.

وخلال حفل الافطار تم تكريم عدد من السيدات المتميزات فى مختلف القطاعات بالشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعه وشركه إير كايرو، مشيدا بجهود العاملين والتي ساعدت بشكل واضح في تقدم وإزدهار منظومة الطيران المدني.

وخلال الحفل توجه بالشكر للأستاذ حسين شريف على مجهوداته خلال فترة مسؤليته لشركة إير كايرو خلال الفترة السابقة، وهو ما أثمرته جهود التعاون والعمل المشترك بترشيح الكابتن أحمد شنن رئيس الشركة الحالي مما يؤكد على وجود كوادر بشرية متميزة قادرة على إدارة عمل الشركة بالشكل الأمثل، مشيدًا بروح العمل الجماعي كونه ركيزة نجاح وازدهار منظومة الطيران المدني المصري.