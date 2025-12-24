معبر رفح يشهد تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

شهد معبر رفح البري، اليوم الأربعاء، عبور شاحنات مساعدات إنسانية نحو معبر كرم أبو سالم؛ لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة.

وصرح مصدر مختص عند معبر رفح البري، لـ"الشروق"، بأنه تم إدخال الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الطبية والسلال الغذائية والخيام والبطاطين والمفروشات والملابس الشتوية والمواد البترولية، والتي قدمتها عدة مؤسسات مصرية وعربية ومنظمات الأمم المتحدة تحت إشراف الهلال الأحمر.

لفت المصدر، إلى أنه تم أمس الثلاثاء إدخال 277 شاحنة ضمت 126 شاحنة من منظمات الأمم المتحدة و39 شاحنة للمخيم المصري و10 شاحنات من بيت الزكاة و15 شاحنة من دولة قطر و51 شاحنة من الهلال الأحمر المصري و5 شاحنات غاز وشاحنتين سولار.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الثلاثاء، بلغ 19750 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 260 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 497 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 150 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28584 طنا من الغاز، و60345 سولارا، و1266 بنزينا، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.