وفد عسكري ليبي يفحص حطام طائرة الحداد في أنقرة

بدأ وفد عسكري ليبي، الأربعاء، معاينة حطام طائرة رئيس الأركان محمد الحداد، التي سقطت قرب العاصمة التركية أنقرة أمس الثلاثاء.

وعقب الحادث، وصل إلى أنقرة جوا المسئولون العسكريون الذين كلفتهم السلطات الليبية بالمهمة، وفق مراسل الأناضول.

وكان في استقبال الوفد مسئولون من وزارة الدفاع التركية، قبل أن ينتقلوا لاحقاً بواسطة حافلة مدنية صغيرة إلى قرية "كسيك كاواك" التابعة لقضاء هايمانا في أنقرة.

ولا يزال الوفد الليبي يواصل أعمال المعاينة في الموقع الذي يوجد فيه حطام الطائرة.

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي و4 آخرين وثلاثة من أفراد الطاقم.

وأوضح يرلي قايا في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة على بعد كيلومترين من قرية "كسيك كاواك"، إثر سقوطها بعد إقلاعها مساء الثلاثاء من مطار "أسن بوغا" في أنقرة نحو العاصمة الليبية طرابلس.​​​​​​​