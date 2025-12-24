وزيرا خارجية سوريا وروسيا يبحثان تعزيز التعاون في مختلف المجالات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوريين أسعد الشيباني، بوزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، في العاصمة موسكو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بين صادر عن الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، تناول اللقاء سبل دعم جهود التعافي في الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها.

كما شدد الجانبان على رفض الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية، مؤكدين ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وبحث الوزيران أهمية دعم الجهود الرامية إلى إعادة الإعمار وعودة الاستقرار وتحقيق العدالة الانتقالية.

وأكد اللقاء استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.