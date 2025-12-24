نتنياهو يأمر مساعديه بالاستعداد لاحتمال التوجه إلى انتخابات مبكرة

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مساعديه الاستعداد لاحتمال حل الكنيست قريبا والتوجه لانتخابات مبكرة إثر صعوبات يواجهها في الحفاظ على بقاء حكومته، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأربعاء: "من المقرر حاليًا إجراء الانتخابات العامة المقبلة في 27 أكتوبر 2026، ومع ذلك، فقد أصدر نتنياهو تعليماته لمساعديه بالاستعداد لسيناريو تقديم موعد الانتخابات، وربما إلى يونيو القادم".

وأضافت: "كما طلب نتنياهو تشكيل فريق لقيادة الحملة الانتخابية المقبلة لحزب الليكود الذي يرأسه، وبموجب هذا الجدول الزمني، ستُجرى الانتخابات التمهيدية للحزب لتحديد قائمة مرشحي الليكود في غضون أشهر".

وذكرت الصحيفة، إن "نتنياهو أمر سرًا بالاستعداد لانتخابات يونيو المقبل، وسط جمود بشأن مشروع قانون التجنيد والميزانية، رغم إصراره العلني على أن الحكومة ستكمل ولايتها كاملة".

ولفتت إلى أن نتنياهو "يواصل علنًا الإصرار على أن حكومته السابعة والثلاثين ستكمل ولايتها، ويقول وزراء كبار تحدثوا معه في الأيام الأخيرة إنه وجّه رسالة ثابتة: سيُقرّ الائتلاف ميزانية الدولة المقبلة، وستُجرى الانتخابات في موعدها المحدد".

وأضافت: " في محادثات خاصة، أعرب نتنياهو أيضاً عن ثقته في إقرار التشريع المثير للجدل الذي يُعفي الرجال الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية".

واستدركت الصحيفة: "لكن في مشاورات معمقة تقول مصادر سياسية إن نتنياهو يُدرك أن الوضع قد يتدهور بسرعة ولذلك وجّه مساعديه بالاستعداد لاحتمال حلّ الكنيست مبكراً إذا فشل الائتلاف في إقرار مشروع القانون أو ميزانية الدولة".

ووفقا للقانون الإسرائيلي فإن أمام الحكومة مهلة حتى نهاية مارس لإقرار الميزانية العامة بالكنيست وإلا فإنه يتم حل الكنيست والاعداد لانتخابات عامة مبكرة.

ووفق مراقبين، فإن نتنياهو سيواجه صعوبة في إقرار الميزانية بالكنيست ما لم يمرر قانون التجنيد الذي يسمح بمنح إعفاءات لمتدينين يهود "حريديم" من الخدمة العسكرية وهو الشرط الذي وضعته أحزاب المتدينين من أجل التصويت لصالح الميزانية.

ودون أصوات المتدينين فإن لا إمكانية بحصول الميزانية على موافقة الكنيست.

وتصاعدت الانتقادات في إسرائيل لحكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية تهرب "الحريديم" من التجنيد في ظل معاناة الجيش من نقص عددي أثناء شنه عدة حروب إقليمية.

ونقلت الصحيفة عن مسئول حكومي رفيع، لم تسمه قوله إن "نتنياهو يُصرّح للجميع بأن الانتخابات ستُجرى في موعدها لأنه لا يريد أن يتآكل الانضباط أو أن يشعر أحد بأن الحكومة على وشك الانهيار".

وأضاف أن نتنياهو "يريد إكمال ولايته كاملةً ولا يريد أن يُضيّع يوماً واحداً في السلطة، لكن في الواقع، حزب الليكود يُحضّر بالفعل لاحتمال إجبار الكنيست على الحلّ قريباً".