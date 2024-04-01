رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد يتسلم مهام عمله رسميا

تسلم الدكتور محمد مصطفى مهامه رسميا رئيسا لوزراء فلسطين خلفا لرئيس الوزراء السابق محمد اشتية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن اشتية، سلم رئيس الحكومة الجديد عددا من الملفات للمتابعة مثل خطة إعادة إعمار وإنعاش غزة، وخطة الإصلاح وخطة الطوارئ.

وقال اشتية: "نسلمك اليوم ثلاث وثائق أعدتها الحكومة، الوثيقة الأولى هي خطة الإصلاح التي تم تقديمها إلى العالم، وهي خطة متكاملة تم اعتمادها من المانحين وتم التطوير عليها، والوثيقة الثانية هي خطة الطوارئ للحكومة لعام 2024، والورقة الثالثة هي العبر والدروس فيما يتعلق بقطاع غزة حول الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي".

بدوره قال محمد مصطفى: "سندرس الملفات التي قدمتها بعناية كاملة والتي هي في غاية الأهمية، وهي جزء أساسي من برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، لنقدم لشعبنا ما يستحق، وأيضا سنستمر في الإيفاء للشهداء والأسرى، وسنواجه كل محاولات طمس قضيتنا العادلة وحقوقنا المشروعة وعلى رأسها حق العودة والعيش بحياة كريمة".

وأدت الحكومة الفلسطينية الجديدة أمس الأحد برئاسة الدكتور محمد مصطفى، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس.

وأكد الدكتور محمد مصطفى أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن المرجعية السياسية لها هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية.