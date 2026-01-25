الأهلي يبدأ الاستعداد لوادي دجلة بقائمة خالية من الإصابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يخوض فريق الأهلي تدريباته اليوم الأحد بقوته الضاربة بالكامل استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري.

واطمأن الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب على جاهزية جميع اللاعبين، وانتهاء الثنائي كريم فؤاد، وعمرو الجزار المنضم حديثا من البنك الأهلي من تنفيذ البرامج التأهيلية والعلاجية.

ويدخل الأهلي مواجهة وادي دجلة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متخلفا بفارق 9 نقاط عن سيراميكا كليوباترا متصدر الترتيب، ولكن الأهلي لعب مباراتين أقل.

أما وادي دجلة يتساوى مع الأهلي في الرصيد (23 نقطة) ولكنه يحتل المركز الرابع متخلفا بفارق الأهداف.

ويتسلح الأهلي قبل مواجهة دجلة بفوزه على يانج أفريكانز التنزاني بهدفين دون رد، مساء الجمعة، في دوري أبطال أفريقيا.