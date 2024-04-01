3200 سائح يزورون معبد الكرنك بالأقصر

قال مصدر في معبد الكرنك بالأقصر، إن المعبد شهد اليوم الإثنين، إقبالا ملحوظا من جانب السياح الأجانب والزوار المصريين من مختلف الجنسيات.

وأوضح المصدر لـ"الشروق"، أن عدد الزائرين للمعبد بلغ 3200 زائر، بينما تنوعت جنسياتهم ما بين "صيني، نيوزلندي، إسباني، هولندي، فرنسي، ألماني، ياباني، هندي، وأمريكي"، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات العربية، أبرزها تونس، وبعض العرب المقيمين في إسبانيا، وفرنسا، وزائرين مصريين توافدوا على المعبد.

وأكد المصدر، أن الإقبال على زيارة المعبد مقبول بدرجة كبيرة حتى الآن، في ظل الارتفاع التدريجي الذي تشهده درجات الحرارة في الأقصر خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن ساعة الذروة بالنسبة لزيارات المعبد تكون بعد حلول الساعة الثالثة عصرا، أي بعد انخفاض درجات الحرارة.