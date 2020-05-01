ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتقييد وجود معدات أجنبية بشبكة الكهرباء الأمريكية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي اليوم الجمعة، يمنع بموجبه استخدام بعض المعدات الأجنبية لمنشآت ومحطات توليد الطاقة وأنظمة الكهرباء من جانب وكالات اتحادية.

وقالت وزارة الطاقة إن الأمر متعلق "بمعدات بشبكة الكهرباء الشاملة التي تضم عمليات التوليد والتوزيع والتحكم، ويكون لأي دولة أجنبية أو شخص أجنبي أي مصلحة فيها، وأن تشكل الصفقة خطرا غير مقبول على الأمن القومي أو أمن وسلامة المواطنين الأمريكيين".

ويمنح الأمر التنفيذي وزير الطاقة السلطة لإدراج بائعين معينين باعتبارهم "مؤهلين بشكل مسبق"

وجاء في الأمر الصادر من البيت الأبيض بشأن إعلان حالة طوارئ فيما يتعلق بشبكة الكهربائية الشاملة ، أن الحاجة للحفاظ على مناخ استثماري حر، يجب أن تتم موازنتها بالحاجة لحماية أمتنا من تهديد خطير على الأمن القومي".

وأثيرت مؤخرا مخاوف بشأن إمكانية تعرض شبكة الكهرباء الأمريكية لهجمات أجنبية، لا سيما الهجمات الالكترونية.

وقال وزير الطاقة دان برويليت إنه "من العملي أن يتم تأمين شبكة الكهربائية الشاملة من الاستغلال والهجمات عبر تهديدات أجنبية".