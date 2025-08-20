مقتل قيادي عراقي داعشي بعملية إنزال جوي للتحالف الدولي في شمال غرب سوريا

قتل قيادي في تنظيم داعش خلال عملية إنزال جوي نفذتها قوات التحالف الدولي استهدفت خلالها منزلا في بلدة أطمة شمالي إدلب بشمال غرب سوريا، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني، في تصريح لقناة "الإخبارية" السورية نشرته اليوم الأربعاء، إن "قوات التحالف نفذت عملية إنزال جوي استهدفت منزلاً في بلدة أطمة شمالي إدلب وتبين أن الهدف من العملية شخص يُعرف باسم "علي" كان مستأجراً في المنزل".

وأضافت أنه عند اقتحام المنزل حاول المدعو "علي" الفرار بالقفز من الشرفة إلى الحديقة الخلفية إلا أن قوات التحالف التي طوّقت المكان أطلقت النار عليه ما أدى إلى مقتله على الفور".

ولفتت إلى أن "القوات قامت بتفتيش المنزل بالكامل ومصادرة جميع الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية كما جرى التحقيق مع صاحب المنزل"، موضحة أنه "بعد انتهاء العملية انسحبت جميع القوات المشاركة وتم العثور على جثة علي في الحديقة حيث نُقلت لاحقاً إلى مشفى باب الهوى".

وبين أن "المستهدف بعملية أطمة يدعى صلاح نومان وينتحل اسم علي وهو عراقي الجنسية وقيادي بتنظيم داعش"، مشيرا إلى أن "صلاح نومان كان أحد أخطر المطلوبين لضلوعه في تنشيط وتحريك خلايا التنظيم داخل سوريا".

ولفت إلى أنه "بعد ملاحقة "نومان" من قبل جهاز الأمن الداخلي في مدينة الدانا بريف إدلب لجأ إلى منزل في قرية أطمة حيث كان يختبئ فيه برفقة زوجته وطفله ووالدته".

وأكد المصدر أن "العملية أدت لمقتل صلاح نومان ولم يُسجّل وقوع أي إصابات أو أسرى من عائلة المطلوب المستهدف".