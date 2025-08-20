وزير الخزانة الأمريكي: الوضع الحالي للرسوم الجمركية مع الصين يسير بشكل جيد

أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت إلى أن الولايات المتحدة راضية عن وضع الرسوم الجمركية الحالي مع الصين، في إشارة إلى أن إدارة ترامب تتطلع للحفاظ على الهدوء مع غريمتها الاقتصادية قبل انقضاء هدنة تجارية في نوفمبر.

وعندما سئل في مقابلة مع قناة فوكس نيوز عن رؤية تقدم في المفاوضات وما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة لاتفاق تجاري بسبب كيفية سير الرسوم ، قال بيسينت نحن "سعداء للغاية" بالوضع مع الصين، مضيفا "أعتقد أن الوضع الفعلي حاليا يسير بشكل جيد".

وقال في المقابلة أمس الثلاثاء "الصين هي أكبر خط عائدات في دخل الرسوم الجمركية وبالتالي طالما أن الأمور تسير بشكل جيد لا تغيرها. وأتصور أننا سنراهم مجددا قبل نوفمبر".

وتشير تصريحات بيسينت إلى هدوء التوترات بين الجانبين لايزال قائما ومن المحتمل أنه يخلق مجالا للرئيس دونالد ترامب للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إنه من المرجح عقد اجتماع بين الرئيسين دون تحديد موعد.