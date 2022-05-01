السيناريست ناجي عبد الله: أجزاء جديدة من «بيت الشدة» من 10 حلقات

كشف السيناريست ناجي عبدالله مؤلف مسلسل "بيت الشدة"، عن تجهيز أجزاء جديدة من المسلسل، يتراوح عدد حلقاتها بين 7 و10 حلقات على الأكثر.

وقال عبدالله، عبر حسابه على الفيس بوك، إن الأجزاء الجديدة من المسلسل ستشارك في مواسم رمضانية مقبلة، مضيفا أن بطل الجزء المقبل سيكون مفاجأة من العيار الثقيل، حيث يحظى بحب واحترام الجمهور المصري والعربي.

وتابع عبدالله أن هناك عشرة أجزاء جديدة سيتم تقديمها من المسلسل، مع إدخال نمط جديد من الدراما على هذه الأجزاء لم تشهدها الدراما العربية من قبل، فضلا عن تطور جميع الشخصيات الأصلية في المسلسل برؤية عالمية.

"بيت الشدة" بطولة وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمى، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، ندى بهجت، ومنى العمدة، ومن تأليف ناجى عبدالله، وإخراج وسام المدنى.