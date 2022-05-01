البرازيلي أونكن يوقع عقود الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين للطائرة

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قام المدرب البرازيلي بيرسي أونكن بتوقيع عقود الإشراف على تدريب منتخبات الناشئين والشباب للكرة الطائرة اليوم السبت في حضور ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

ومن المقرر أن يشهد المدرب البرازيلي نهائيات بطولة الجمهورية 17 و 19 سنة لاختيار العناصر المنضمة للمنتخب في الفترة المقبلة استعدادا لبطولة إفريقيا و بطولة العالم.

ووقع المدرب الهولندي جيدو فيرميولين على عقود تدريب المنتخب القومي الأول للرجال الأسبوع الماضي.

ووصل المدرب الهولندي جيدو فيرميولين القاهرة مساء الخميس قبل الماضي لتدريب منتخب مصر للكرة الطائرة رجال قبل أن يغادر لإنهاء بعض الإجراءات و يعود يوم 5 من مايو المقبل.

ويستعد منتخب مصر للكرة الطائرة رجال لخوض منافسات بطولة العالم المقرر لها في الفترة من 26 أغسطس وحتى 11 سبتمبر في بولندا وسلوفنيا.