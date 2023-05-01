مستشار وزير التعليم العالي:القيادة السياسية تقدر الشباب وتمهد الطريق لتمكينهم

اختتمت فعاليات دوري نادي المناظرات لطلاب الجامعات بمشاركة 5 جامعات، هى بني سويف، أسيوط، الإسكندرية، الوادي الجديد، السويس، لتعزيز ثقافة الحوار بين الشباب وخلق فهم مشترك حول كيفية معالجة القضايا المجتمعية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في ظل الجمهورية الجديدة، بمشاركة 20 فريقا من الجامعات الخمس المشاركة.

وقال الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، إن القدرة على المناظرة تعنى الثقة الكاملة فى ذاتك واقتناعك برأيك وقدرتك على الدفاع عنه، وأننا فى وزارة التعليم العالى من خلال الأنشطة الطلابية نعمل على تنمية الوعى من أجل تعميق الانتماء انطلاقًا من تقدير القيادة السياسية للشباب وتمهيد الطريق لتمكينهم.

وأضاف أنه طلب من جامعة أسيوط رفع تقرير مفصل عن نادى المناظرات، وكذلك رفع توصيات أوراق السياسيات التى خرجت من دوري نادي المناظرات إلى المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى جلسته خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجارى؛ لدراسة تعميم نشاط نادى المناظرات فى جميع الجامعات والمعاهد.

وأكد أهمية تعميم منصة مكانا الخاصة ببرنامج دورنا والتعريف بها على مستوى جميع الجامعات؛ حتى يستفيد طلبة وطالبات الكليات والمعاهد المختلفة من التدريبات والكورسات التى تقدمها المنصة فى مجالات التنمية المستدامة وتأهيل كوادر شبابية لتولى أدوار قيادية.

وتناولت موضوعات مناظرات نادي دوري المناظرات عدداً من القضايا المجتمعية، منها التحول الرقمي تأثيره على إدارة الحملات الانتخابية الشبابية، دور الإدارة المحلية في تمكين الشباب المصري، ظاهرة هجرة شباب الأطباء في مصر، المحددات الاجتماعية المؤثرة على المشاركة السياسية للمرأة المصرية، آليات التمكين الاقتصادي للشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات الحدودية بين الوسائل التقليدية والتحول الرقمي، إضافة إلى موضوعات أخرى.