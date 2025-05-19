طالبة تنهي حياتها لمرورها بأزمة نفسية بمنطقة الهرم

أقدمت طالبة على التخلص من حياتها، بتناول كمية كبيرة من العقاقير الطبية، لمرورها بأزمة نفسية سيئة، خوفا من والدها بعدما اكتشف وجود علاقة عاطفية تجمعها بأحد الشباب، في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وتلقى قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بورود بلاغ من والد فتاة بعثوره على نجلته فاقدة الوعي داخل الشقة السكنية، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين أن الطالبة تبلغ من العمر 16 عاما، تناولت كمية كبيرة من العقاقير الطبية أدى إلى وفاتها، وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة كانت تمر بأزمة نفسية عقب علم والدها بعلاقتها بأحد الشباب، وخشيت من مواجهته أو التعرض لعقاب، ما دفعها لإنهاء حياتها.

نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال اكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشكلات نفسية أو رغبة فى الانتحار، وأبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 0220816831_ 08008880700، طول اليوم.